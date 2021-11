Scontro tra due auto a Cessalto, in ospedale tre ventenni

I vigili del fuoco di Motta di Livenza, stamattina intorno alle ore 10, sono intervenuti per un incidente stradale lungo via Callalta a Cessalto, in località Sant'Anastasio. Nello schianto, che ha coinvolto due auto (di cui una finita in un fossato a bordo strada), sono rimasti feriti tre ragazzi tutti tra i 20 e i 25 anni. Il più grave tra loro è stato trasferito all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con l'elisoccorso, mentre gli altri due sono stati rispettivamente trasferiti nei nosocomi di Oderzo e San Donà di Piave (VE). Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri di Cessalto che indagano ora sulle cause scatenanti il sinistro per valutare eventuali responsabilità dei conducenti.