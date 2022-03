Esce di strada con la moto e finisce contro un palo, gravissimo

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 marzo, a Cessalto, all'incrocio tra via Fermi e via Marconi. Un motociclista, un imprenditore 50enne, A.F., titolare di una nota latteria della zona, ha perso il controllo del mezzo, una moto di grossa cilindrata che viaggiava lungo via Marconi, che è uscito di strada, finendo contro un palo della rete elettrica. Il ferito è stato accompagnato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero gravi e in particolare sarebbero preoccupanti le lesioni ad un piede. Per i rilievi di legge intervenuti i carabinieri della stazione di Cessalto. La circolazione è rimasta a lungo bloccata.