Tarzo, campionessa cubana di ciclismo investita da un'auto

Attimi di paura, giovedì 11 marzo alle ore 12.30, per Alenis Sierra, prima campionessa cubana di ciclismo arrivata nella Marca dopo essere stata ingaggiata dal team Monex. Sierra, 28 anni, è stata ricoverata in ospedale a Conegliano dov'è rimasta sotto osservazione per tutta la giornata di ieri. Le sue condizioni non sono gravi e, già nei prossimi giorni, potrebbe tornare in sella alla sua bici. Escluse fratture gravi, traumi cranici o commozione cerebrale. La ciclista ha preso un forte colpo cadendo a terra e ha riportato una lieve lesione del setto nasale. L'allenatore Leandro Marcos che stava pedalando insieme a lei è rimasto sempre cosciente. Soccorso sul luogo dell'incidente ha rimediato solo lievi contusioni. Sulla dinamica dello scontro tra auto e bici indaga la polizia locale di Vittorio Veneto.