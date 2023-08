Ciclista investito da un suv in Piazza a Sarmede: ricoverato in ospedale

Verso le 6.50 di martedì mattina, 22 agosto, in Piazza Roma a Sarmede, all'altezza della chiesa, un suv guidato da un 47enne del posto per cause in corso di accertamento è finito contro V.T. un ciclista di 65 anni residente a Codognè, facendolo cadere a terra. Il ferito è stato trasportato presso l'ospedale di Conegliano, non in pericolo di vita ma con lesioni agli arti inferiori. Sul posto per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente i carabinieri di Vittorio Veneto.