Ubriaco al volante si schianta contro il guard rail: 50enne finisce in ospedale

L'incidente è avvenuto alle 13.55 a Cimadolmo, in via Lungo Piave Inferiore. Nei guai un uomo residente a San Zenone degli Ezzellini trovato privo di una valida patente di guida

Spettacolare sinistro oggi alle 13.55 a Cimadolmo in via Lungo Piave Inferiore all'altezza dell'intersezione con via Nazario Sauro. Una Seat Ibiza, condotta dal 50 B.L. di San Zenone degli Ezzelini, si è difatti improvvisamente schiantata contro il guard rail a bordo strada. Sono dunque dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall'abitacolo, poi trasportato al pronto soccorso di Oderzo dove gli sono state riscontrate diverse contusioni al capo e al corpo.

In ogni caso, fin da primi momenti è stata percepita una alterazione alcolica nell'uomo, ma le sorprese non sono finite in quanto gli agenti della polizia locale Sinistra Piave intervenuti sul posto hanno potuto accertare che il conducente era con la patente scaduta dal gennaio 2019 (non è ancora noto il motivo per cui non fosse stata ancora rinnovata), mentre nell'ispezionare l'abitacolo del veicolo è stato anche rinvenuto un involucro il cui contenuto verrà esaminato per accertare se si tratti o meno di sostanza stupefacente.