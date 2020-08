Si schianta con la moto contro il guard rail: grave un 24enne

E' ricoverato in gravi condizioni, seppur stabili, il 24enne L.F. che nella serata di venerdì, in via Lungo Piave Inferiore a Cimadolmo, si è schiantato con la sua moto contro un guard rail. Il giovane, infatti, avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua motocicletta nei pressi di una semicurva, per poi finire rovinosamente a terra fuori strada. Ad accorgersi di lui sono stati alcuni automobilisti di passaggio in zona che hanno subito avvertito i soccorsi. Una volta sul posto l'ambulanza del Suem 118, le condizioni del 24enne sono subito apparse gravi e, non potendo far alzare in volo l'elicottero a causa del buio, il ragazzo è stato stabilizzato ed intubato sul posto prima di trasferirlo con urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita. Sul sinistro indagano in ogni caso i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.