Auto della vigilanza privata si scontra con un trattore, due feriti

Incidente a dir poco rocambolesco dopo le 15.30 di oggi, sabato 8 giugno, in via Stabiuzzo a Cimadolmo. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale dove poco prima si erano scontrate tra loro un’auto della vigilanza privata e un trattore, finito rovesciato.

Feriti lievemente entrambi i conducenti dei due mezzi incidentati: si tratta del 54enne L.B. e del 32enne M.B. I vigili del fuoco, arrivati da Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza il trattore rovesciato, che stava trainando un rimorchio al momento dell'incidente, e l’auto della vigilanza privata, rimasta danneggiata nella parte anteriore. Il conducente del trattore. preso in cura dal personale del Suem 118, è stato trasferito in ospedale a Oderzo insieme al conducente dell’auto assistito solo per accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.