Perde il controllo della moto e si schianta in un vigneto, 50enne gravissimo

Ha perso il contratto della sua moto Mv Agusta ed è finito in un vigneto a bordo strada, schiantandosi contro almeno tre pali in cemento. Il grave incidente è avvenuto alle 18.25 circa di stasera, lunedì 29 marzo, a Cimadolmo in via Cal San Michele. A restare ferito, B.I., 50enne residente a Cimadolmo. Il motociclista è stato trasportato dall'elisoccorso del Suem 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. A svolgere i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Per ora ignote le cause: non si esclude che un animale abbia improvvisamente attraversato la strada al 50enne.