Incidente in Toscana, l'oste Claudio Manente ricoverato in prognosi riservata

Da alcuni giorni le serrande dell'Ostaria Mediocre di Carbonera sono abbassate: i titolari, Claudio e Katiuscia, erano partiti per una breve vacanza in Toscana ma più di qualche avventore si è insospettito quando non ha visto il locale riaperto nemmeno per questo fine settimana. Si è così scoperto anche in paese che i due gestori sono rimasti coinvolti, lunedì 11 ottobre, in un grave incidente stradale avvenuto in Via Risorgimento a Casciana Terme, in provincia di Pisa.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Claudio Manente si trova ricoverato all'ospedale Cisanello di Pisa in prognosi riservata. Nell'incidente era rimasta ferita anche la compagna del 41enne, dimessa però dopo qualche giorno sotto osservazione in ospedale. Ora si trova al fianco di Manente nella speranza che le sue condizioni di salute possano migliorare nei prossimi giorni. Erano le 22.30 di lunedì scorso quando l'auto della coppia è finita fuori strada a Casciana Terme. Violentissimo l'impatto che, fortunatamente, non ha coinvolto altri mezzi. A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti in transito in Via Risorgimento che hanno notato l'auto finita fuori strada. Sul posto i carabinieri del Radiomobile di Pontedera e di Casciana Terme insieme al personale del Suem 118. La notizia ha fatto in poche ore il giro di Carbonera dove Manente è conosciutissimo. Ora tutti attendono notizie dall'ospedale di Pisa nella speranza che l'oste 41enne possa uscirne al più presto e fare ritorno alla sua "ostaria".