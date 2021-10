Schianto tra auto sulla Cadore-mare, due feriti

Traffico paralizzato per alcune ore, nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13 circa, lungo la Cadore-mare a Codognè, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due auto che si sono scontrate quasi frontalmente. Entrambi gli automobilisti, R.R., un 53enne albanese, e B.C., donna 44enne di origini romene, sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Intervenuti sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco oltre a medico e infermieri del Suem 118 e alla polizia locale. La circolazione è tornata alla normalità solo dopo alcune ore.

A Mogliano Veneto, in via Fanti d'Italia, attorno alle 14.10, un altro incidente. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo contro un muretto di circa. Sul posto i vigili del fuoco e il Suem 118. Il ferito, un 29enne moglianese, B.R., è stato portato in ospedale a Treviso. Non è fortunatamente in pericolo di vita.