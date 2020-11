Esce di strada con l'auto e abbatte una cabina del metano: devono intervenire i pompieri

Poteva andare molto peggio. Si può riassumere così il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato sera, verso le 21.15, in località Col San Martino a Farra di Soligo. Per motivi ancora da chiarire, infatti, una Fiat Punto di colore grigio si è improvvisamente schiantata fuori strada andando anche a colpire una cabina del gas metano posta a bordo carreggiata. Fortunatamente la persona alla guida non ha riportato ferite, ma i danni causati nel sinistro sono stati ingenti. Sul posto sono quindi dovuti intervenire i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno in breve rimesso in sicurezza tutta l'area.