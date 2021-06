Si schianta con la bici contro un'auto, gravissimo 19enne

Incidente a Colle Umberto poco dopo le 18 all'incrocio tra il Menarè e via Adige. Il giovane è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto per i rilievi la polizia locale

Grave incidente poco dopo le 18 a Colle Umberto, lungo il Menarè, all'incrocio con via Adige, non distante dall'Iper Tosano. Un giovane di 19 anni, P.F., residente nella zona, stava procedendo in sella ad una bicicletta mountain bile in direzione di Conegliano quando si è scontrato frontalmente con un'auto, un'utilitaria bianca che procedeva lungo l'opposta direzione di marcia e con al volante A.l., 47enne della zona. L'urto, violentissimo, ha causato la rottura del parabrezza dell'auto.

Sul posto intervenuto l'elicottero e un'ambulanza del Suem 118 oltre allla polizia locale che ha svolto i rilievi del caso. Pesanti le conseguenze alla viabilità, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia; per decongestionare il traffico sono intervenuti anche i carabinieri. Le condizioni del 19enne sarebbero molto gravi; riportate dal giovane alcune gravi lesioni. Attualmente la prognosi è riservata. Disposto dalla polizia locale il sequestro dei mezzi.