Scontro tra due auto e un furgone, due feriti

E' di due feriti, entrambi non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, a San Martino di Colle Umberto, in via Boschetta, poco dopo le 14.30. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un furgone Iveco e due auto, una Fiat 500 e una 600. Il traffico ha subito pesanti conseguenze, con disagi e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto. In soccorso dei feriti, trasportati in ospedale a Conegliani, sono giunti i vigili del fuoco e medici e infermieri del Suem 118. La carambola sarebbe stata innescata dal tamponamento di un furgone contro una Fiat 500 che aveva rallentato ed era in manovra di svolta a sinistra.