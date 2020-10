Con l'Apecar si schianta contro un suv in coda, studente ferito

Uno studente di 17 anni, di Follina, è rimasto ferito seriamente in un incidente stradale avvenuto alle 7.40 di stamattina a Conegliano, lungo il Menarè, al confine con Colle Umberto, all'altezza della pizzeria Le Cascate. Il giovane ha perso il controllo della sua Apecar, invadendo l'opposta corsia di marcia: il mezzo si è schiantato frontalmente contro un suv, un Nissan Qashqai che era fermo in coda in direzione opposta a quella del veicolo del ragazzo che nell'impatto è finito contro il parabrezza, sfondandolo. Il 17enne, soccorso dai vigili del fuoco e da medico e infermieri del Suem 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Illeso il conducente del Suv. L'incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. Al lavoro gli agenti della polizia locale. Solo alle dopo le 9 la situazione è tornata alla normalità.

