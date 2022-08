Terribile scontro con un'auto sul Menarè, muore motociclista 67enne

Il mese di agosto si apre purtroppo con l'ennesima sciagura sulle strade della Marca. A perdere la vita è stato stavolta un motociclista 67enne, protagonista di un terribile incidente lungo via Alemagna, il Menarè, all'altezza del lanificio Bottoli, al confine con il Comune di Colle Umberto. L'uomo si è scontrato contro un'auto e per lui non c'è stato nulla da fare. Disarcionato dal mezzo, è stato sbalzato per diverse decine di metri. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo. Fatali le gravissime lesioni riportate nell'impatto. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale del coneglianese che ora indagano sulle cause della tragedia. Il traffico della zona è rimasto a lungo paralizzato, con lunghissime code in entrambe le direzioni di marcia.