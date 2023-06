Strage senza fine sulle strade. L’auto sbanda e si schianta contro un muro, muore 57enne

Alle 3 circa odierne un 57enne di Conegliano alla guida di autovettura Opel Corsa proveniente da via Ca' di Villa di Conegliano in direzione Mareno di Piave, per cause in corso di accertamento fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale schiantandosi violentemente contro il muro di recinzione di un'abitazione in via Conegliano di Mareno di Piave, civico 22, ed è morto sul colpo. Rilievi di legge a cura dei carabinieri della Compagnia di Conegliano.