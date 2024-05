Perde il controllo dell'auto e falcia un operaio al lavoro: grave al Ca' Foncello

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15 circa, a Conegliano lungo via Marcorà, la strada che collega la frazione di Ogliano a Carpesica, nel vittoriese. Un'automobilista, L.D., 54enne coneglianese, al volante di una Seat Ibiza nera che viaggiava da Vittorio Veneto in direzione di Conegliano ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore. Il mezzo è sbandato verso destra, è finito contro una recinzione e ha poi travolto un operaio 54enne di origini ucraine che stava lavorando a bordo strada, su un pozzetto per la posa della fibra ottica, assistito da un collega e da altri che si trovavano a pochi passi, testimoni diretti dell'incidente. Il lavoratore, letteralmente schiacciato dal veicolo che lo ha colpito sulla schiena con il lato sinistro, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato d'urgenza in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso mentre la donna al volante del veicolo, sotto choc, è rimasta a sua volta ferita (con lesioni lievi) e sotto choc ed è stata accompagnata al Santa Maria dei Battuti di Conegliano. Per svolgere gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Conegliano che hanno interrogato e raccolto le testimonianza del collega del lavoratore e di altri testimoni. Il cantiere che si trovava in prossimità di una strada privata, era regolarmente segnalato. Le condizioni dell'operaio sarebbero molto gravi e la prognosi è riservata; i medici difficilmente riusciranno a scioglierla nell'arco delle prossime ore.

«Rieccoci con l’ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a Conegliano, in provincia di Treviso. Un operaio che stava lavorando in un tombino è stato travolto da un’auto ed è in gravi condizioni. Esprimiamo piena e totale solidarietà alla famiglia del lavoratore gravemente infortunato auspicando che possa riprendersi e tornare a casa. Confidiamo, inoltre, che venga fatta chiarezza sulla dinamica dell’infortunio perché ormai troppo spesso leggiamo di incidenti sulla strada che avvengono per le più svariate motivazioni, soprattutto per distrazioni e velocità. Come ho già detto in passato, i controlli vanno intensificati e le pene inasprite. Chi guida, se lo fa senza rispettare le norme e quindi mettendo a rischio la vita delle persone, non dovrebbe più guidare». Lo ha detto Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto.