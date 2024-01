Schianto tra automedica e Panda: automobilista ferita, mezzo del Suem distrutto

Incidente fortunatamente senza conseguenze gravi quello avvenuto ieri, 15 gennaio, a Conegliano, all'incrocio tra via Vital e viale Italia. A scontrarsi un'automedica del Suem 118 che ha travolto una Fiat Panda guidata da una donna: medico e infermieri, illesi, sono usciti dal veicolo (finito contro una recinzione dopo aver invaso una pista ciclabile, completamente distrutto) hanno subito soccorso l'automobilista che ha tuttavia riportato lesioni lievi ed è stata accompagnata in ospedale da un'ambulanza. Intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Conegliano.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 16 gennaio, i vigili del fuoco e personale del Suem sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un auto, finita contro un palo, in via Soldati, a Salgareda (foto in basso): ferito l’autista, fortunatamente non gravemente. Dopo aver messo in sicurezza la macchina, il conducente incastrato è stato estratto dalla squadra dei pompieri del distaccamento di Motta di Livenza per essere poi stabilizzato dal personale sanitario sul posto ed elitrasportato in ospedale. Sul posto anche carabinieri per i rilievi del sinistro. L’intervento è terminato alle 19.15.

Un uomo di 50 anni, R.S., diversamente abile, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sempre lunedì pomeriggio, alle 18.30, lungo la Feltrina a Crocetta del Montello, a pochi passi dal fast food Mc Donald's. L'uomo si è scontrato con un altro veicolo ed è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo: per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno poi affidato il ferito alle cure di un'ambulanza del Suem 118.