Auto si schianta contro un lampione e si ribalta, 25enne ferita

Se l'è cavata fortunatamente con alcune ferite non gravi una 25enne, protagonista di un incidente avvenuto a Conegliano, in viale XXIV maggio, nella prima mattinata di oggi, lunedì 26 aprile, verso le 6.35. La giovane ha perso il controllo della sua Opel Corsa ed il veicolo è uscito di strada, andando a sradicare un lampione, per poi ribaltarsi su un fianco. Per liberare la 25enne dalle lamiere del mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno poi affidato la ragazza alle cure di medico e infermieri del Suem 118, trasportandola presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Per i rilievi del caso giunti i carabinieri di Conegliano. Rallentamenti si sono verificati al traffico nella zona.