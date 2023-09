Madre e figlio travolti da un'auto guidata da un'anziana: gravi in ospedale

Sono entrambi ricoverati in ospedale, in prognosi riservata, una madre 30enne di origini nordafricane e il proprio figlioletto di 6 anni che ieri sera, giovedì 7 settembre, sono stati travolti da un'auto, una Renault Captur, guidata da una donna di 80 anni, e sono stati sbalzati sull'asfalto per diversi metri. L'incidente è avvenuto alle 20.40 in via Madonna di Lourdes. La donna e il bimbo stavano attraversando la strada, non sulle strisce pedonali e in un punto scarsamente illuminato di fronte ad un bar, quando è sopraggiunto il veicolo guidato dall'anziana che racconterà di non averli visti. La 30enne e il piccolo, residenti in un condominio poco distante al luogo dell'incidente, sono stati soccorsi da medico e infermieri del Suem 118 che li hanno trasportati d'urgenza al pronto soccorso di Conegliano; il piccolo, visto l'aggravarsi delle sue condizioni, è stato trasferito alcune ore dopo in elicottero all'ospedale di Padova, nel reparto di terapia intensiva pediatrica, mentre la madre si trova al Ca' Foncello di Treviso (ha riportato diverse fratture e altre lesioni). A svolgere i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Conegliano. L'automobilista ha più volte ripetuto ai militari di non essere riuscita a vedere mamma a figlio che stavano attraversando la strada. Saranno probabilmente acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per accertare le responsabilità nel sinistro. La viabilità della zona ha subito pesanti rallentamenti al traffico.