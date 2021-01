Travolto da un'auto, muore un 56enne

Tragedia della strada nel tardo pomeriggio di oggi, giorno dell'Epifania, a Conegliano in via Lourdes, di fronte al Bar Tamurè 2. Un 56enne di San Pietro di Feletto, Antonio Antoniazzi, è stato travolto e ucciso da un'auto in transito, una Fiat 500 con al volante una giovane, mentre stava attraversando la strada, allontanandosi da un gruppetto di amici con cui si trovava. L'allarme è stato lanciato alle 18.40 circa. Sul posto intervenuta ambulanza e automedica del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Per i rilievi di legge intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Treviso.