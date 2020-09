Automobilista fa cadere un centauro dalla moto: ferito un 17enne

Un 17enne ferito e portato in ospedale per alcuni accertamenti. E' questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica, verso le ore 18, lungo la Pontebbana a Conegliano. Ad avere la peggio un giovane centauro che, mentre era in sella alla sua moto da cross, si è scontrato contro un'auto durante un sorpasso nei pressi di un semaforo. Subito soccorso da alcuni amici che lo seguivano, è stato poi stabilizzato sul posto dai sanitari del Suem 118 e successivamente portato all'ospedale più vicino per tutte le cure del caso. Sul fatto indagano ora i carabinieri. Notevoli, infine, i rallentamenti al traffico in tutta la zona, proseguiti fino al termine dei soccorsi.

