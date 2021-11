Conegliano, ragazzina di 12 anni investita da un'auto: è gravissima

E' ricoverata in gravi condizione la ragazzina di 12 anni che nella prima serata di oggi è stata improvvisamente investita lungo via Einaudi a Conegliano. La 12enne stava difatti attravresando la strada quando è stata colpita in pieno cadendo poi rovinosamente a terra. Il 60enne alla guida di una Fiat Barchetta Coupé, proveniente da Susegana e in direzione di Conegliano, si è subito fermato per prestare soccorso e in breve sul posto sono giunti i carabinieri con due pattuglie, il Suem 118 e l'elisoccorso. La ragazzina si trova ora ricoverata in ospedale in coma e sedata.