Doppio incidente in mattinata sul Menarè e in A27, due feriti

Doppio schianto nella prima mattinata di oggi sulle strade della Marca. Un primo incidente è avvenuto alle 5.35 lungo l'autostrada A27, non distante dallo svincolo di Treviso sud. Un'auto, per cause al vaglio della polizia stradale, si è ribaltata in prossimità del casello autostradale di Treviso sud, in direzione di Venezia. Il conducente del mezzo, un 52enne di Porcia, S.F., ha riportato ferite fortunatamente non gravi ed è stato soccorso da Suem 118 e vigili del fuoco.

Intorno alle 6.30 lungo il Menarè, tra Conegliano e Vittorio Veneto, un altro incidente ha visto impegnati i vigili del fuoco di Conegliano, intervenuti per un'autovettura che ha finito la sua corsa a bordo strada, nel fossato. L'automobilista, una 34enne vittoriese, P.A., incastrato ma cosciente, è stato estratto e consegnato alle cure del Suem 118. Per i rilievi del caso giunta una pattuglia della polizia stradale di Vittorio Veneto.