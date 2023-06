Strage senza fine sulle strade. L’auto sbanda e si schianta contro un muro, muore 57enne

Ancora sangue sulle strade della Marca in una strage che finora è costata la vita a sette persone negli ultimi sei giorni. L'ultima croce sulle strade in ordine di tempo si è registrata in un incidente avvenuto alle 3 circa, nella notte tra martedì e mercoledì. A restarne vittima un 57enne di Conegliano, Valter Ronchi. L'uomo si trovava alla guida di un'autovettura Opel Corsa che proveniva da via Ca' di Villa di Conegliano e viaggiava in direzione Mareno di Piave. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada schiantandosi violentemente contro il muro di recinzione di un'abitazione in via Conegliano di Mareno di Piave, al civico 22. Valter Ronchi è morto sul colpo e a nulla sono valsi i soccorsi di medico e infermieri del Suem 118 e dei vigili del fuoco di Conegliano. I carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno eseguito i rilievi del caso e saranno analizzate eventuali immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Alla base della tragedia ci sarebbe un malore improvviso o un colpo di sonno da parte dell'automobilista che stava evidentemente rincasando.

Valter Ronchi, cuoco di professione ma anche barista e cameriere, era molto noto nel coneglianese per essere stato titolare, con il cugino Tonino (oggi gestore dell'Inverness di Mareno di Piave) della paninoteca Capolinea di Conegliano, aperta nel 19787, e per aver lavorato dietro al bancone o nelle cucine di diversi locali della zona, tra cui il bar Padova e una caffetteria a Setteborghi. Separato da tempo dalla moglie e padre di due figlie, Ronchi svolgeva negli ultimi tempi lavori occasionali, dedicandosi soprattutto all'accudimento dell'anziano e malato padre.