Scontro tra auto sulla Pontebbana, tre feriti

E' di tre feriti, tutti fortunatamente lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, a Conegliano, all'incrocio tra la strada statale Pontebbana e via Calabria. Una Opel Agila, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Opel Meriva station wagon e si è capovolta. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del Suem 118 e la polizia locale di Conegliano.

Nel primo pomeriggio incidente anche in autostrada A27, tra i caselli di Treviso nord e Treviso sud, in direzione Venezia: un automobilista è rimasto lievemente ferito ad una mano nel tamponamento con un mezzo pesante. Scontro frontale tra due auto, una Opel corsa e una Fiat Qubo, con esiti fortunatamente non gravi, al confine tra Arcade e Nervesa della Battaglia, in via Madonnetta: una automobilista, il cui mezzo si è capovolto fuori strada, è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello per essere sottoposta alle cure del caso, mentre l'altro coinvolto nel sinistro è rimasto praticamente illeso. Sul posto oltre a Suem e vigili del fuoco, anche la polizia stradale.

Nella serata di ieri, giovedì, un incidente si è verificato anche a Follina, in via Corinna. Un'auto con a bordo moglie e marito, entrambi pensionati, rispettivamente di 86 e 77 anni, è uscita di strada. Entrambi hanno riportato ferite serie ma non sono in pericolo di vita.