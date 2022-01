Escono di strada e si cappottano con l'auto: tre persone finiscono in ospedale

E' di tre feriti, fortunatamente lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella nottata tra sabato e domenica lungo via Cavallotti a Conegliano. Un'auto con a bordo tre persone ha difatti improvvisamente sbandato andando così a tamponare un altro mezzo parcheggiato a bordo strada (procurandogli danni ingenti). Questo ha fatto sì che l'auto su cui viaggiavano si sia poi capottata su sé stessa, finendo ruote all'aria. Sul posto sono dunque dovuti intervenire sia i vigili del fuoco di Conegliano che il Suem 118 che ha poi trasportato all'ospedale della zona i tre feriti, usciti autonomamente dall'auto, per tutte le cure del caso. I rilievi sono stati invece affidati alla polizia stradale.

In via Friuli, invece, una donna a bordo di un'auto, per non investire un gattino (almeno così come ha riportato la conducente ai vigili del fuoco intervenuti sul posto), è improvvisamente uscita di strada. Fortunatamente, anche in questo caso le ferite riportate nell'incidente sono di lieve entità.