Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato, trasportata in ospedale

Non ha fortunatamente avuto esiti tragici l'incidente avvenuto poco dopo le 11 di oggi, 12 gennaio, a Cordignano in località Ponte della Muda. I carabinieri della locale stazione dell'Arma sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di una Ford condotta da una donna di 73 anni, residente nella zona. Il mezzo guidato dall'anziana è finito, per cause in corso di accertamento, in un fossato a bordo strada. L'automobilista è stata trasportata con un'ambulanza del Suem 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano, cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Anas per il ripristino della strada.