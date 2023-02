Auto sbanda e si capovolge sulla strada, ferita una 44enne

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 27 febbraio, alle ore 10.50 circa, a Cordignano, in via Piave. Per cause in corso di accertamento, una Peugeot 106, con al volante una 44enne del luogo, senza alcun coinvolgimento di altre autovetture, ha perso il controllo della sua auto che si è capovolta lungo la sede stradale. La donna, ferita in modo non grave, è stata trasportata in ambulanza dal Suem 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Intervenuti sul posto anche i carabinieri della stazione di Cordignano e i vigili del fuoco. Il traffico lungo la strada è stato interrotto.