Schianto all'alba, 30enne finisce fuori strada: è grave

Erano da poco passate le 6.30 di sabato mattina, 4 marzo, quando G.A., 30enne italiano di Susegana, ha perso il controllo dell'auto su cui stava viaggiando, una Volkswagen Tiguan di colore bianco, ed è finito fuori strada in Via Palù a Cordignano.

Violentissimo lo schianto: il giovane è apparso fin da subito in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem 118. L'automobilista intubato è stato trasportato al Ca’ Foncello di Treviso. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area dell'incidente.mentre i carabinieri della locale stazione hanno eseguito i rilievi sulla dinamica.