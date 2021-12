Schianto all'alba: auto in un fossato, gravissimo un 27enne

Terribile incidente alle 5.30 circa di oggi, mercoledì 8 dicembre, a Cordignano, in via Redipuglia, lungo la strada provinciale 71. Un 27enne di Caneva (Pordenone), E.N., ha perso il controllo della sua Bmw Coupè ed il veicolo è andato a schiantarsi contro la spalletta di un ponticello in cemento di accesso ad un'abitazione. Il giovane è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e da alcune squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto che lo hanno liberato dalle lamiere del mezzo, andato semidistrutto nell'impatto. Le sue condizioni sono gravissime: il 27enne, forse colto da un malore o da un colpo di sonno, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in elicottero; attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva presso il nosocomio trevigiano. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: la Bmw procedeva da Cordignano in direzione di Ponte della Muda.