Si schianta con la moto contro un lampione, muore 37enne

Un militare americano di 36 anni, O.J.A., di stanza alla base Usaf di Aviano, ha perso la vita nella serata di venerdì, poco prima delle 21, in un tragico incidente stradale avvenuto in via Redipuglia a Ponte della Muda di Cordignano, al confine con la provincia di Pordenone. Lo statunitense, in sella ad una moto Ktm, ha perso il controllo del suo mezzo che è andato a schiantarsi contro un palo della luce. Lo schianto, violentissimo, non ha lasciato scampo al motociclista, morto a causa delle gravi lesioni riportate. Medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A svolgere i rilievi di legge sono stati i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto. Alla base della tragedia ci sarebbe una distrazione o un malore improvviso.