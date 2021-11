Auto sfonda il guard rail sul cavalcavia e finisce in una scarpata

Se l'è cavata con un forte spavento e qualche botta un 64enne di Valdobbiadene che è stato protagonista nella mattinata di oggi, 14 novembre, di un incidente a Cornuda, lungo il cavalcavia ferroviario di via Piave. L'uomo ha perso il controllo della sua Volkswagen T Rok mentre percorreva la carreggiata ed il mezzo, dopo aver sfondato il guard rail, è finita nella scarpate, finendo la sua corsa, ruote all'aria, nel giardino di un'abitazione privata. Il 64enne è stato soccorso da infermieri e medico del Suem 118 e dai vigili del fuoco di Montebelluna, intervenuti sul posto per soccorrerlo. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Treviso.