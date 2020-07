Furgone finisce fuori strada a causa di un camion "pirata": indagano i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Montebelluna sono alla ricerca in queste ore di un camion che ha provocato un grave incidente stradale nel territorio comunale di Cornuda, lungo la strada provinciale 84 di villa Barbaro, la via che porta a Covolo di Pederobba: l'autotrasportatore non si è fermato a prestare soccorso all'autista di un furgone che è stato urtato ed è finito fuori strada. L'incidente si è verificato alle 14.45 circa. Sul luogo dell'incidente, oltre ai militari, sono giunti anche i vigili del fuoco e gli infermieri del Suem 118 che hanno trasportato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna. L'autista ha riportato alcune lesioni non gravi e non è per fortuna in pericolo di vita. Il "pirata" rischia ora una denuncia per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.