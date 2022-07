Schianto tra camion e auto: un ferito grave e traffico paralizzato sulla Feltrina

Terribile schianto oggi, 4 luglio, in mattinata, poco dopo le 8, lungo la strada statale Feltrina, tra i cavalcavia di Nogarè e di Cornuda. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento un'auto station wagon che stava procedendo in direzione di Montebelluna e un camion che stava trasportando ghiaia che viaggiava verso Pederobba. Il veicolo è finito in un fossato, semidistrutto, ed il conducente, estratto dalle lamiere da alcune squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna, è stato poi intubato sul posto dal medico e dagli infermieri del Suem 118. Il ferito è stato trasportato in elicottero, d'urgenza, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: la prognosi è per ora riservata.

A gestire la viabilità congestionata dell'arteria (lunghissime code sono sorte in entrambe le direzioni di marcia) e per i rilievi di legge sono intervenute pattuglie dei carabinieri di Cornuda e Pederobba. In ausilio anche i volontari della protezione civile di Montebelluna, Crocetta, Cornuda e Pederobba. Gravi le ripercussioni al traffico per tutta la mattinata: la situazione è tornata alla normalità solo quando i mezzi incidentati sono stati rimossi.