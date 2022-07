Auto esce di strada e finisce sul fondo di un canale in secca, salvo

Poco prima delle 14 di oggi, giovedì 14 luglio, i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti in via Levada a Cornuda per un?auto finita rovesciata su un fianco in un canale d?acqua secco, sotto il piano stradale: ferito il conducente. I pompieri hanno messo in sicurezza la Lancia Musa ed estratto il conducente, che è stato stabilizzato dal personale del Suem per essere trasferito in ospedale a Montebelluna. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un?ora.