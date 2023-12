Semaforo guasto, scontro tra auto all'incrocio: due donne ferite

Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, al semaforo nel centro di Crespano di Pieve del Grappa. Due donne, una originaria di Fara Vicentino e una residente a Cavaso si sono scontrate all'incrocio. Il semaforo é momentaneamente fuori servizio per rottura e a giorni era prevista la riparazione: proprio questo guasto sarebbe alla base dello scontro. Le due conducenti sono state portate all'ospedale di Castelfranco Veneto con contusioni multiple entrambe. Sul posto medico e infermieri con automedica che si trovava a transitare nella zona per puro caso, di rientro da un altro intervento. Intervenuta in supporto anche un'ambulanza da Montebelluna, dato che quella di Pedemontana Emergenza era impegnata in un intervento precedente con una donna in dolce attesa da accompagnare al pronto soccorso.