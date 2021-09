Si schianta con la moto contro un furgone, motociclista gravissimo

Terribile schianto nel tardo pomeriggio, attorno alle 18.15, a Crocetta del Montello, a pochi passi dal municipio, lungo via Sant'Andrea. Un motociclista, un uomo di circa 50 anni, è rimasto ferito gravemente nello scontro co un furgone bianco, su cui viaggiavano un uomo ed una donna. Il veicolo procedeva da Nogaré verso il Ponte dei Romani. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente. Il centauro è stato rianimato sul posto da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato con l'elicottero di Piave di Cadore al Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero gravissime. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crocetta. Testimoni di quanto accaduto alcuni consiglieri comunali che si stavano per riunire.