Auto contro moto, muore un centauro

Tragedia della strada alle 10.50 circa a Crocetta del Montello, in via Erizzo, di fronte al negozio "Tutto per la casa". A perdere la vita un motociclista che si è scontrato contro un'auto. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della locale stazione. Sul posto è giunto l'elicottero del Suem 118, l'ambulanza e l'automedica ma medico e infermieri non hanno potuto far nulla per salvare la vita al centauro. I tentativi di rianimazione sono proseguiti, senza esito, per circa 40 minuti. Illesi i due occupanti dell'auto coinvolta nell'incidente: sembra che il mezzo sia fuoriuscito da una laterale, rendendo inutile ogni tentativo di frenata del motociclista che procedeva a velocità sostenuta in direzione di Valdobbiadene. La moto ha colpito la parte anteriore sinistra della vettura, finendo la sua corsa sotto un'auto posteggiata, mentre il centauro è stato sbalzato per diverse decine di metri. Troppo gravi le lesioni riportate. Qualche minuto prima dell'incidente mortale un'ambulanza del Suem 118 era stata costretta ad intervenire per un altro incidente a Nogarè, sempre in via Erizzo. In questo caso il motociclista è rimasto ferito ma non in maniera grave.