Investito da un'auto mentre è in bici: 66enne elitrasportato al Ca' Foncello

L'incidente è avvenuto verso le 12.55 di oggi a Bocca di Strada, all'incrocio tra via Conti Agosti e via Ungaresca. L'uomo ha riportato ferite di media entità

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 12.53 di oggi a Bocca di Strada, frazione di Santa Lucia di Piave. Ad avere la peggio è stato il 66enne di Susegana, R.M., che stava percorrendo l'incrocio tra via Conti Agosti e via Ungaresca in sella alla sua bicicletta quando è stato improvvisamente investito da una Opel Corsa nera condotta da un cittadino straniero. L'uomo è stato subito soccorso sul posto dal Suem 118 e, una volta stabilizzato, è stato poi elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale per i rilievi di rito.