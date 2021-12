Si cappotta con l'auto nel fosso a Castelcucco: ferito gravemente un 59enne

E' di un 59enne ferito in maniera grave il bilanico di una fuoriuscita autonoma di strada avvenuta intorno alle 16.40 di oggi in via Vallorgana a Castelcucco. Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro, ma l'auto è finita ribaltata in un fosso. Sul posto sono dunque intervenuti i vigili del fuoco ed il Suem 118 di Crespano del Grappa con l'elisoccorso di Treviso Emergenza che ha poi portato il ferito all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso.