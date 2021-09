Si schianta con la moto contro un'auto: 68enne grave all'ospedale

L'incidente è avvenuto sabato verso le 17 in via Menarè a Conegliano. L'uomo, visti politraumi riportati, è stato trasportato in urgenza dall'elisoccorso

E' di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima delle 17 di sabato in via Menarè a Conegliano. Nello specifico si tratta del 68enne L.P. del posto che, in sella alla sua moto Bmw Gs in direzione Vittorio Veneto, ha improvvisamente urtato lateralmente contro una Lancia Ypsilon guidata dal 20enne F.P. anche lui di Conegliano. L'impatto, forse dovuto ad un sorpasso errato, non è stato particolarmente violento (tanto che l'auto ha subito pochi danni), ma purtroppo nel colpo l'uomo è poi finito con il suo mezzo all'interno di un canale a bordo strada, abbattendo una recinzione privata e dei cartelli stradali. Vista dunque la gravità della situazione sul posto si sono subito portate un'ambulanza, l'automedica e due pattuglie della polizia locale. Il 68enne, apparso subito in gravi condizioni a causa di un trauma cranico importante e diverse fratture, anche esposte, è stato poi elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per tutte le cure del caso.