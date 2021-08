Scontro auto-camion in Postumia: grave una donna incinta

E' di una donna incinta ferita gravemente il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella mattinata odierna a Istrana, lungo la Postumia alle 10.40. A scontrarsi, per motivi ancora poco chiari e al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, un camion ed un Range Rover di colore bianco con al volante la 42enne A.M. di origine marocchina. L'impatto frontale tra i due veicoli è stato fortissimo, tanto che l'auto (poi finita in una canaletta priva di acqua a bordo strada) ha riportato danni ingentissimi a tutto l'anteriore. Se illeso è rimasto il camionista, ad avere la peggio nel sinistro è stata invece la 42enne che è stata subito trasportata in urgenza, con un trauma addominale, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La donna non sarebbe in pericolo di vita, ma purtroppo si teme per la sopravvivenza del bambino che porta in grembo, anche se dalle prime notizie emerse a qualche ora dallo schianto sembrerebbe fuori pericolo. Per aiutare nei soccorsi, oltre ad una ambulanza del Suem 118, sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto.

