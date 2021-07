Schianto a Salgareda, due auto finiscono in un canale: c'è un ferito grave

Il sinistro è avvenuto nella serata di domenica in via Canova in località Arzeri. Sul posto l'elisoccorso, i carabinieri, i vigili del fuoco e il Suem 118

E' di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata odierna, verso le 19.15, lungo via Canova in località Arzeri di Salgareda. Il sinistro, avvenuto per cause ancora da accertare, ha provocato la fuoriuscita di strada di entrambe le auto coinvolte, poi finite in un canale a bordo carreggiata. Sul posto, per tutti i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118, i carabinieri di Ponte di Piave e l'elisoccorso. La strada è stata bloccata a lungo tempo per permettere l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari e sono stati diversi i curiosi, residenti nella zona, che si sono riversati all'esterno delle loro abitazioni per seguire le operazioni di soccorso.