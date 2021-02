Investita da un'auto sulle strisce, Evelina muore in ospedale

Evelina Iannuzzo, 89 anni, era stata travolta mercoledì 17 febbraio in Viale Matteotti a Vittorio Veneto. Indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto

Evelina Iannuzzo non ce l'ha fatta: mercoledì 17 febbraio era stata investita da una Ford Fusion guidata da un 81enne del posto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di Viale Matteotti, a pochi metri dalla rotonda dell'Emisfero di Vittorio Veneto. Dopo un giorno di ricovero all'ospedale di Oderzo il suo cuore ha smesso di battere giovedì mattina. Troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente: trauma cranico e fratture multiple. Ad ottobre avrebbe compiuto 90 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Evelina era molto conosciuta a Vittorio Veneto. Vicepresidente del Movimento della terza età e custode della chiesetta di Via Galvani, era originaria della provincia di Avellino. Emigrata in Svizzera nei primi Anni '60, era arrivata nella Marca nel 1971 dopo aver conosciuto il marito Tommaso De Zan. A 89 anni amava coltivare il suo orto e aiutare le persone in difficoltà. Mercoledì mattina era uscita di casa per fare la spesa all'ipermercato Emisfero quando l'auto guidata dall'81enne l'ha travolta sulle strisce. L'anziano stava viaggiando verso San Giacomo di Veglia e si è accorto troppo tardi della presenza di Evelina sulle strisce pedonali. L'uomo ora è indagato per omicidio stradale. Evelina lascia gli amati figli Ivana e Luigi e i nipoti Alice e Thomas. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.