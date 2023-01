Auto contro Vespa, un ferito grave trasportato al Ca' Foncello

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 23 gennaio, alle 18.40 circa a Col San Martino di Farra di Soligo, lungo via Brigata Mazzini, di fronte alla scuola media. L.M., un 18enne di Valdobbiadene in sella ad uno scooter, una Vespa, è stato travolto da un furgoncino in transito (probabilmente tamponato) e si trova ricoverato in gravi condizioni al Ca' Foncello di Treviso. Il giovane, giocatore del Piave volley, stava raggiungendo i compagni di squadra per radunarsi in vista di una partita che dovrebbe svolgersi in serata. Intervenuti sul luogo dell'incidente medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, oltre a vigili del fuoco e carabinieri. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti. Il 18enne è stato intubato sul posto e le sue condizioni sarebbero molto gravi.