Invade la corsia opposta e si schianta contro un'auto ed un muretto: ferita una donna

I vigili del fuoco di Montebelluna oggi pomeriggio, intorno alle 15.50, sono intervenuti per un incidente stradale a Farra di Soligo lungo via castelletto, all'altezza del civico 18, per uno scontro fra due auto. Secondo una sommaria ricostruzione dell'accaduto, pare che una Dacia bianca abbia improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi prima contro una Toyota Yaris proveniente da Colle San Martino e poi contro un muretto a bordo strada. Lo scontro tra i due mezzi è stato importante, tanto che entrambi hanno subito danni ingenti. Ad avere la peggio è stata però la donna che guidava la Dacia che ha dovuto ricorrere alle cure del Suem 118 (sul posto con ambulanza e automedica) dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere. Per lei comunque ferite fortunatamente non gravi. Sul posto, per dirigere il traffico e per effettuare i rilievi di rito, si sono poi portate sia una pattuglia della polizia stradale di Vittorio Veneto che una della guardia di finanza. Richiamato invece l'elisoccorso che inizialmente era stato fatto uscire temendo il peggio.