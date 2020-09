Si schianta fuori strada e abbatte un palo della luce: auto divorata dalle fiamme

Momenti di paura domenica mattina, verso e 11.30, lungo la Feltrina a Treviso. Nei pressi della caserma Cadorin, infatti, un'Audi A8 si è improvvisamente schiantata fuori strada finendo cappottata a bordo strada. Ancora poco chiare le cause del sinistro, ma ciò che è certo è che alla guida era presente il 32enne straniero A.O. e che la sua autovettura è andata completamente distrutta nel rogo scatenatosi dopo l'impatto. Nell'incidente sono stati inoltre divelti un cartellone pubblicitario e un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto, in ogni caso, si sono presentati sia i vigili del fuoco che la polizia, oltre al Suem 118 che ha poi portato in ospedale il 32enne, rimasto leggermente ferito nel sinistro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.