Si schiantano con la moto contro un'auto: grave coppia di fidanzati

Ancora un grave incidente sulla strada Romea tra Ravenna e Ferrara. Lo schianto è accaduto domenica sera poco dopo le 19, nei pressi del McDonald’s in zona Porto Garibaldi. Un sinistro che ha visto, tra l’altro, rimanere ferite quattro persone, di cui due in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione un’auto guidata da una coppia di anziani di Treviso, in marcia in direzione Ravenna, ha deciso di svoltare improvvisamente verso destra. Proprio in quel momento, però, alle spalle del mezzo stava arrivando una moto con a bordo una coppia di fidanzati ravennati, che non sarebbe riuscita a frenare in tempo. L’impatto è stato inevitabile e i due giovani sono volati sull’asfalto.

Oltre alle ambulanze, sul posto è giunto anche l’elisoccorso del 118 atterrato nell’area verde della torre del Cadf, a pochi metri dallo svincolo per la strada provinciale che conduce a Ferrara. Quindi, sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi e per dirigere il traffico, in quel momento decisamente intenso a causa della bella giornata che ha portato diversi turisti a rilassarsi sulle spiagge dei lidi. Secondo quanto si apprende, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita, anche se la coppia di fidanzati avrebbe riportato diverse ferite gravi.