Finisce fuori strada con l'auto, ferito un 29enne

L'incidente all'1.40 circa a Sala d'Istrana, in via Postumia Romana. Il giovane, sotto choc, è stato soccorso da un automobilista di passaggio. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118, vigili del fuoco e carabinieri. Forse coinvolta un'altra vettura

Un 29enne di Villorba, M.S., è rimasto ferito in un incidente stradale, dai contorni ancora poco chiari, avvenuto all'1.40 circa lungo via Postumia romana ovest, a Sala d'Istrana. Il giovane ha perso il controllo della sua auto che è finita fuori strada, ribaltandosi. L'automobilista si sarebbe poi incamminato a piedi e sarebbe stato poi soccorso da un automobilista di passaggio; il 29enne avrebbe riferito, ma le sue dichiarazioni sono al vaglio, di essere stato urtato da un veicolo in transito. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto.